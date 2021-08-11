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Происшествия

Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за «шутки» с детской порнографией

08:07 среда, 11 августа 2021

Как установил суд, 42-летний местный житель, находясь у себя дома совместно со своей малолетней племянницей и ее подругой сфотографировал обнаженных девочек на камеру своего телефона в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

«Кроме того, в сентябре прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради «шутки» отправил через мессенджер «Viber» в группу 4 класса, в которой состояли ученики и их родители, ссылку сайта, содержащего фотоизображения с материалами порнографического содержания», — уточнили в пресс-службе.

Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Ему было назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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