Происшествия
Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за «шутки» с детской порнографией
Как установил суд, 42-летний местный житель, находясь у себя дома совместно со своей малолетней племянницей и ее подругой сфотографировал обнаженных девочек на камеру своего телефона в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей.
Об этом сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.
«Кроме того, в сентябре прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради «шутки» отправил через мессенджер «Viber» в группу 4 класса, в которой состояли ученики и их родители, ссылку сайта, содержащего фотоизображения с материалами порнографического содержания», — уточнили в пресс-службе.
Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Ему было назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом. Фигурантом уголовного дела стал 63-летний местный житель.
В Керчи поймали похитителя железнодорожного оборудования. Всего на сортировочной станции из путевых коробок стрелочных переводов злоумышленник похитил трансформаторов на сумму свыше 28 000 рублей.
Пенсионерка из Севастополя пожаловалась на кражу денег торговкой меда. Люди, которые занимались торговлей медом, могли украсть у пожилой женщины из Севастополя деньги, предназначенные для похорон, сообщили авторы телеграм-канала «Mash на волне».
В Севастополе уровень преступности вырос на 12 процентов. В текущем году рост преступности в Севастополе составил 12%. При этом больше половины правонарушений приходится на преступления против собственности, в том числе государственной.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Смертельная авария на востоке Крыма: «ВАЗ» вылетел под грузовик
Один человек погиб в аварии с участием грузового и легкового автомобилей в Кировском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Какой сегодня праздник 11 августа фото
Сегодня, 11 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
20 часов назад
В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом
24 часа назад
Подробности обрушения здания в центре Симферополя
23 часа назад
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину
17 часов назад
В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой - мешал спать
В Севастополе пенсионер напал на детей с монтировкой.