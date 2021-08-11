Общество
Какой сегодня праздник 11 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Рождество святителя Николая Чудотворца
Фото m
11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.
Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.
Неудивительно, что этот святой почитался во все времена и у многих народов. Однако, точное время установления празднования Рождества святителя Николая Чудотворца неизвестно. Вероятнее всего, первоначально этот праздник был местным в малоазиатских Ликийских Мирах, где Святитель служил Архиепископом, и на родине его родителей – в Патаре. Затем, в пору крестовых походов, этот праздник мог распространиться по всей Никейской Империи и оттуда проникнуть на Русь, где этот святой был чтим с древних времен.
День святой Клары, покровительницы телевидения
11 августа католический мир отмечает день Святой Клары Ассизской, покровительницы телевидения, телеграфа и телефона.
Святая Клара родилась в 1194 году в Ассизи, в семье богатого аристократа. Ее род, Оффредуччи Фавароне, был очень древним и могущественным. Девушке, родившейся в таком семействе, следовало ожидать удачного замужества, участия в светской жизни и бесконечного праздника балов-маскарадов. Но судьба распорядилась иначе. Когда Кларе исполнилось 18 лет, учредитель нищенствующего ордена Франциск Ассизский увлек ее своим идеалом бедности. Девушка бежала из дома и в часовне Портиункула из рук Святого Франциска получила монашескую орденскую одежду. Клара осталась при церкви Св. Дамина вместе со своей сестрой, Агнессой, и основала орден клариссок.
Умерла Клара Ассизская 11 августа 1253 года, получив за два дня до смерти утверждение своего орденского устава от Иннокентия IV. В 1260 году ее тело было перенесено в церковь Св. Шиара, где и по сей день покоится совершенно нетленное и доступное для осмотра.
Калинов день (Калинник)
Первоначальное название праздника, который отмечается в этот день, связано с именем одного из святых мучеников - Каллиника Киликийского, жившего в 3-4 веках. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.
Также сегодня, 11 августа, отмечают такие праздники:
- День полета на воздушном шарике
- День сына и дочери (National Son and Daughter Day) в США
- День малинового торта (National Raspberry Tart Day) в США
- День гор (Яма-но Хи) в Японии
- День президентской шутки (National Presidential Joke Day) в США
- День детей в Уругвае, Чили
- День отца (Dia dos Pais) в Бразилии
- День игры на песке (Play in the Sand Day) в США
- День пограничника Туркменистана
- День независимости Чада
- День памяти бойцов за свободу Латвии
- День национальной идентичности (Навасард) в Армении
- День флага в Пакистане
Сегодня именины празднуют: Феодотия, Николай, Константин, Вениамин, Феодосий, Кузьма, Александр, Евстафий, Роман, Михаил, Василиск, Мамант, Каллиник, Вирий, Серафима.
Что происходило 11 августа в прошлые годы
843 - принимается соглашение о разделе империи Карла Великого между его тремя сыновьямиданное событие входит в историю как Верденский договор.
1921 - большевики дали старт проведению новой экономической политики (НЭПу).
1929 - Иран и Ирак подписали договор о дружбе (следует отметить, что дружба между государствами просуществовала недолго).
1960 - образовалась Республика Чад (одно из самых бедных государств на африканском континенте).
1973 - на советские экраны выходит сериал «Семнадцать мгновений весны» (состоит из 12 серий, режиссер использовал большое количество военной документальной хроники).
1979 - привели в исполнение смертный приговор «Тоньке-пулеметчице» (в годы Второй мировой войны расстреляла более 1500 человек, использовала для казни пулемет «Максим»).
1993 - папа римский Иоанн Павел II посетил Мехико (столица Мексики).
1994 - кубинский бессменный руководитель Фидель Кастро отменил ограничения на выезд из страны: в результате буквально за месяц уехало 20 тысяч человек.
2002 - румынский прорицатель иеромонах Арсений на этот день предсказал Конец света.
2003 - для выполнения миротворческой миссии президент Украины Л. Кучма отправил контингент войск в Ирак (солдаты признаются, что участие в таких миссиях это один из не многих способов получения адекватной зарплаты в украинской армии).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 августа. Какие праздники будут завтра?
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