Власть
Главные исторические здания Севастополя обещают три-четыре года приводить в порядок
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Власти намерены за три-четыре года привести в порядок главные исторические здания в Севастополе.
Об этом во время встречи с президентом России сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Мое предложение – поручить правительству совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план, по каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех-четырех лет привести главные исторические здания в Севастополе в порядок, используя разные источники финансирования», – сообщил Развожаев.
Губернатор Севастополя показал президенту презентацию с информацией о реконструкции исторических зданий. Он сказал, что работа по части объектов ведется за счет бюджетных денег, какие-то здания восстанавливают частные инвесторы.
Реконструкция некоторых объектов, в частности, Исторического бульвара, началась еще в 2018 году, но подрядчик – компания «Меандр» – работы завершить не смог, так как попал во внимание правоохранителей. «Менее 10% работ сделаны. Надо принять решение, его доделать. С теми, кто свою работу недобросовестно выполнил, наверное, надо разобраться… Теперь переданы по инициативе Хуснуллина (вице-премьер РФ) все объекты отраслевые в единую дирекцию при минстрое. Чтобы им зайти и доделать то, что нужно, требуется дополнительное выделение денег и на проект, потому что проект был не очень хорошо сделан, и на финансирование (работ)», – добавил Развожаев.
Компания «Меандр» занималась реконструкцией и строительством объектов и в Крыму. В частности, она работала над восстановлением Воронцовского дворца и возведением здания театра кукол в Симферополе, сорвав график выполнения работ. Контракт с «Меандром» расторгли и внесли в список недобросовестных подрядчиков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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