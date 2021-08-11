Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной в Евпатории

Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории, работы начнутся в сентябре.

Об этом сообщила пресс-служба минстроя Крыма со ссылкой на замглавы ведомства Антона Запоточного.

«6 августа получили положительное заключение государственной экспертизы. В сентябре текущего года начнем строительно-монтажные работы», – сообщил Запоточный.

Реконструкция набережной началась в апреле 2018 года, но из-за действий подрядчика, который не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги, работы были приостановлены в конце 2019 года.

Согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 млн рублей, из которых около 500 млн получил подрядчик. Выполненные работы оцениваются в 300 млн.

Теперь стоимость работ подорожала еще на 400 млн рублей – до 1 млрд. Работы планируют закончить к концу следующего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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