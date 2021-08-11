Эксперт оценил перспективы крымского виноделия

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Отрасль виноделия в Крыму активно развивается при поддержке государства, и уже в этом году производители получают первые промышленные урожаи с виноградников, заложенных 5-6 лет назад.

Соотношение цены и качества местных вин эксперты называют идеальным, при этом жалуются на санкции, из-за которых продукт невозможно полноценно представить заграничному потребителю. О том, каковы перспективы крымского виноделия и, в частности, производства игристых вин, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал сомелье, винный эксперт Николай Скиба.

По его словам, в настоящее время Крым лидирует по количеству субсидий в отрасль от государства: «поскольку именно виноделие является драйвером развития всего сельского хозяйства на полуострове». За последние несколько лет, по данным эксперта, количество производимого в регионе вина выросло в разы. При этом основной акцент теперь делают на терруарность вин.

«Речь идет о привязке к региону производства. Сейчас, с новым законом о виноградарстве и виноделии, идет разработка терруарной концепции, чтобы человек, покупая игристое вино, видел, откуда именно оно родом - Севастополь или Балаклава, долина реки Черной или Солнечная долина, Новый свет или Коктебель. Еще Голицын - первый шампанист России - говорил, что терруар - наука о местности винограда. И в контексте исторического наследия мы на правильном пути», - считает Скиба.

Эксперт отметил, что сегодня тихие и игристые вина Крыма пользуются большим успехом на внутреннем рынке. Этому способствуют и большая история крымского виноделия, и современные методы маркетинга. В том числе - винные туры, когда туристы видят производственные процессы, по достоинству оценивают лучшие напитки полуострова во время дегустаций и, вернувшись домой, выбирают крымские вина на полках местных магазинов.

«Качество вин и игристых вин в Крыму действительно очень высокое. Если говорить о мировом уровне, то представлять нашу продукцию вообще не стыдно», - заявляет эксперт. При этом, из-за санкций широко показать местный продукт за рубежом пока невозможно.

«Санкции, конечно, довлеют над виноделами Крыма, которые хотели бы показать всему миру, что здесь существует такой интересный терруар. При этом наши материковые коллеги активно обратили свой взгляд на восток: Япония, Китай, Южная Корея. Там люди тоже знают хорошие вина и оценивают российские. Вообще, Россию в мировом сообществе теперь называют «новый Старый Свет», поскольку западный потребитель только начинает открывать для себя российские вина. В этом плане Крым мог бы показать себя с лучшей стороны, но мы не можем принимать участие в международных конкурсах и поставлять вино на экспорт в страны, поддерживающие санкционную политику», - констатировал Скиба.

Еще одной проблемой отрасли эксперт назвал недостаток площадей под новые виноградники. Впрочем, это же обстоятельство может сыграть на руку производителям, отметил он.

«Земель не много, когда-то они закончатся - и это главная проблема. Сейчас засадим все, и не хватит места новым производителям. Но, с другой стороны, это будет исключительный эксклюзив. Потому что, например, регион Шампань во Франции тоже ограничен территориально - вот это и является залогом высокой цены на шампанское», - заключил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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