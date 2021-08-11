Дельфины в Крыму предупредили людей о землетрясении

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Вечером, 9 августа, в Черном море вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. В этот же день на южном побережье Керченского полуострова отдыхающие заметили чрезвычайную активность дельфинов.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров и на расстоянии 41 километра от Севастополя и 83 километров от Ялты, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

В этот же день, несколькими часами ранее, вблизи Кояшского озера, которое отделено от Черного моря узким перешейком, стая дельфинов подплыла к самому берегу. Афалины устроили настоящее шоу. Так, по крайней мере, решили люди. Видео с «играми» морских животных сразу попало в социальные сети.

«Вы когда-нибудь видели такое? Я была на многих пляжах, много раз видела дельфинов, но нигде я не видела такого», — написала автор сообщения.

Некоторые подписчики предположили, что дельфины предупреждали людей о землетрясении. Хотя большинство пользователей соцсети сочли, что млекопитающие приплыли к берегу за рыбой.

Дельфины действительно способны ощущать подземные толчки еще до того, как их зафиксируют приборы, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Леонов.

По словам ученого, морские животные слышат низкочастотные колебания.

«Как и другие животные, дельфины ощущают даже самые небольшие подземные толчки, которые не могут уловить люди. Поведение животных в связи с природным явлением, конечно, меняется», — рассказал зоолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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