Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Крыму

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в Сакском районе Крыма, пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в МВД по республике.

«По предварительным данным, 11 августа 2021 года в 13.40 в Сакском районе в селе Орехово водитель рейсового автобуса «ПАЗ», двигаясь со стороны города Саки в направлении Симферополя, допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался попутно и осуществлял левый поворот. После столкновения Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым Renault Logan», – рассказали в ведомстве.

МВД начало проверку по факту произошедшего. «Телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых – ребенок 2015 года рождения. Все доставлены в медицинское учреждение», – уточнили в МВД.

В рейсовом автобусе в момент ДТП находилось 10 человек, никто из них не пострадал. По данным главного управления МЧС по Крыму, к ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и четыре единицы техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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