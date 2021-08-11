Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям

Сегодня будут внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

В частности, аквапаркам разрешат работать в выходные дни, сообщил сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Глава Республики Сергей Аксенов.

«По аквапаркам мы договорились, что по воскресеньям разрешим работать. Санитарный день у них останется среда. Изменения в указ (о введении режима повышенной готовности, ред.) сегодня будут внесены», — сказал Аксенов.

Он добавил, что также снимаются ограничения по работе фудкортов и аттракционов.

Напомним, 13 июля были ужесточены требования к владельцам аквапарков и аттракционов. Их обязали каждую среду и воскресенье проводить генеральную уборку и дезинфекцию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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