Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму ● В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов ● Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки ● Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится ● В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям
Сегодня будут внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».
В частности, аквапаркам разрешат работать в выходные дни, сообщил сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Глава Республики Сергей Аксенов.
«По аквапаркам мы договорились, что по воскресеньям разрешим работать. Санитарный день у них останется среда. Изменения в указ (о введении режима повышенной готовности, ред.) сегодня будут внесены», — сказал Аксенов.
Он добавил, что также снимаются ограничения по работе фудкортов и аттракционов.
Напомним, 13 июля были ужесточены требования к владельцам аквапарков и аттракционов. Их обязали каждую среду и воскресенье проводить генеральную уборку и дезинфекцию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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