Аксенов с опасением следит из кабинета за ремонтом главной площади Симферополя

Темпы работ по благоустройству дворов и скверов в Симферополе вызывают опасения у властей республики.

За ремонтом главного объекта этого года – площади им. Ленина, глава Крыма Сергей Аксенов ежедневно наблюдает из окна своего рабочего кабинета.

«Я каждый день на площадь смотрю. Из кабинета с утра считаю, в обед считаю и докладываю Валентину Валентиновичу (глава администрации Симферополя Валентин Демидов), сколько работает людей, куда они ушли, почему все время в 4 часа обед и так далее. Но сейчас, правда, немного количество людей увеличилось. Однако все равно не соответствует той норме, чтобы в срок закончить этот объект, – рассказал Аксенов журналистам. – Симферополь хромает».

Глава республики уточнил, что на прошлой неделе из 17 симферопольских придомовых территорий, где ведется благоустройство, активные работы выполнялись только на трех. «Обязательства сегодня Демидова – до 1 сентября все работы закончить. Не готов сказать, что так будет. Пока что видим, что ситуация деградирует, к сожалению. Подрядчики не мобилизуют людей, есть проблемы со взаиморасчетами, – добавил Аксенов. – В общем срок реализации этих мероприятий был до конца года. Моя была поставлена задача, чтобы получить и дополнительные средства, и возможность сделать как можно большее количество объектов, соответственно, все это реализовать до 1 июля. К сожалению, большинство не справилось».

При этом, по его словам, 10 городов и районов республики выполнили в срок работы по благоустройству, которые выполняются за счет средств по соглашению между правительствами Москвы и Крыма.

В текущем году в Симферополе проводят ремонты 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей. Ремонтные работы на площади им. Ленина начались в апреле.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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