Аксенов предложил отправлять бизнесменов в «штрафбат»

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Предприниматели, внесенные в «черный список» за нарушение коронавирусных ограничений в Крыму, обратились к властям с просьбой вновь разрешить им работать.

Об этом во время заседания оперштаба по COVID-19 сообщил министр экономразвития республики Дмитрий Шеряко.

«Есть некоторое количество обращений о том, что коллеги, которые попали в «черный список», хотят открыться. Здесь мы позицию не меняем: если вы не слышали – вас трижды предупреждали – и не хотите слышать руководство республики, соответственно, послаблений в этой части не будет. Те меры, которые были озвучены: непродление договоров аренды, обращение в суд и дальнейшие мероприятия – все будут продолжаться по злостным нарушителям», – сообщил Шеряко.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь предложил разрешить им работать, если они пройдут «штрафбат», мотивируя это необходимостью поддержать трудовые коллективы предприятий. «Вы можете продумать в теории какой-то «штрафбат» в данном случае... Но это еще не решение. Пусть подумают», – добавил он.

Министр предложил обратиться к главам администраций муниципалитетов республики, чтобы те предложили, «как можно «помиловать» предпринимателей из «черного списка».

Всего в «черном списке» находятся 68 предприятий, из которых 13 в Ялте, 9 в Судаке, по шесть в Феодосии и Черноморском районе. Основное нарушение – работа заведений общепита после 23.00.

При этом 77 предприятиям общепита, которые вакцинировали своих сотрудников и предоставили властям доступ к камерам видеонаблюдения, официально разрешили работать круглые сутки, следует из соответствующего приложения к указу главы республики о коронавирусных ограничениях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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