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Аксенов пообещал, что в Крыму перестанут платить за неотапливаемые подъезды

10:58 среда, 11 августа 2021

Определять, является ли подъезд отапливаемым будет специальная комиссия.

Об этом журналистам сообщил Сергей Аксенов.

«Мы сейчас договорились о том, что все должно быть по справедливости. Если подъезд никак не отапливаться — ни прямо, ни косвенно, даже проходящие трубы не имели температуру, мы договорились, что комиссия с выходом на место устанавливает конкретный факт (…) и на основании вывода комиссии принимается решение об исключении данного подъезда и взимании с него платы», — заявил Сергей Аксенов.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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