Жители Севастополя жалуются на огромную очередь в детской неотложке

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Севастополь продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом, при этом в медицинских учреждениях сохраняются очереди, в которых легко можно подхватить опасную инфекцию.

За минувшие сутки в городе выявлено 215 вновь заболевших ковидом, умерли 6 человек в возрасте от 43 до 79 лет.

Между тем, по словам горожан, в детской поликлинике №2 на улице Юмашева в кабинет неотложной помощи каждый день выстраивается огромная очередь. Сегодняшний день не стал исключением.

«Больным детям приема пришлось ждать минимум 2 часа, многие, не дожидаясь, уезжали, – пишет telegram-канал «Изнанка Севастополя». – В самой поликлинике рассказали, что не хватает врачей – кто уволился, кого перевели в ковидное отделение.

Сегодня прием вела сама заведующая, при этом она уходила принимать и к себе в кабинет, а в неотложке на час останавливался прием детей. Некоторые при этом сидели в очереди с температурой 39!».

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