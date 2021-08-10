Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии

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Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.

Об этом заявил замдиректора по научной работе Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Калинюк.

Накануне, около шести часов вечера на расстоянии 39 километров от Севастополя произошло землетрясение. Об этом сообщает Единая геофизическая служба российской академии наук. Магнитуда землетрясения была 3.2, произошло оно в Черном море на глубине 10 километров. Его зафиксировали 14 сейсмостанций.

«Это землетрясение маленького класса и его ощутить невозможно. Такие землетрясения ощущаются, если оно произошло недалеко от суши. Мы, конечно, направили сводку в профильные ведомства, но особого интереса оно не представляет. С обрушением здания в Симферополе это никак не связано. Для обрушения здания нужно воздействие около пяти баллов», - рассказал Калинюк.

Утром 9 августа в Симферополе произошло частичное обрушение здания Крымской государственной филармонии. Во время обвала никто не пострадал. На месте работают специалисты Следкома Крым, МЧС и МВД. Деятельность подрядной организации и Минкульта проверит Следком и прокуратура.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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