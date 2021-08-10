Власти рассказали, как в Крыму будет проходить «гаражная амнистия»

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В сентябре по всей России начнется так называемая гаражная амнистия, которая подразумевает упрощенный порядок оформления собственности на гаражи и землю под ними. «Гаражная амнистия» делится на два направления: по капитальным и некапитальным строениям, рассказала в интервью «Крымской газете» заместитель Председателя Совета министров Крыма Анна Анюхина.

«Например, гуляя по Симферополю, мы видим во многих микрорайонах металлические гаражи. Это некапитальные объекты. Будет определен порядок их размещения по аналогии со схемой расположения НТО. И второе направление – самое важное и актуальное для крымчан – оформление документов на капитальные гаражи. Мы определим критерии для возможности оформления права собственности на данные объекты. Будет определен перечень документов, которые гражданин должен предоставить в Госкомрегистр. При этом обязательно сделаем акцент на определении, что же такое гараж. Это объект недвижимого имущества (здание или строение), предназначенный для хранения транспортного средства. Не для иных целей», — сообщила Анна Анюхина.

Она акцентировала внимание на то, что в Крыму под видом гаражей часто возводят жилье и гостиницы. Это касается Ялты, Алушты, Судака и остального побережья.

«Подмены понятий мы не допустим. Будем следить, чтобы гаражная амнистия заработала именно так, как этого хочет законодатель», — подчеркнула вице-премьер.

Анна Анюхина уточнила, что для оформления документов на гараж будет необходимо обратиться в местную администрацию, и в случае, если это возможно, его дислокацию включают в существующую схему. Для капитальных строений не предусмотрена схема дислокации. Для каждого конкретного собственника будет разработан индивидуальный набор документов.

Закон о «гаражной амнистии» действует только на объекты капитального строительства, которые возведены до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года. При строительстве нового гаража, согласно правилам и нормам действующего законодательства, должен быть соответствующий землеотвод, или же земельный участок с данным видом разрешенного использования должен находиться в собственности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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