Происшествия
Вандалы разбили большой шар с парапета в центре Севастополя
В центре Севастополя произошел очередной акт вандализма. На этот раз внимание хулиганов привлекли архитектурные элементы, восстановленные в ходе масштабной реконструкции улицы Большой Морской.
«Вот так сегодня ночью кто-то решил проверить свои силы в районе Лазарева – на спуске Шестакова», – отмечается в публикации, размещенной на Instagram-странице «ЧП Севастополь».
На фото не видно, фиксировался ли шар на парапете арматурой или другим способом.
Как уточнили в департаменте городского хозяйства, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.
«8 августа «Парки и скверы» убрали обломки разбитого шара. На сегодняшний день ведется работа по установке личностей по камерам видеонаблюдения. Также готовится обращение в УМВД», - сообщили там.
Сейчас у места, где был бетонный шар, появился рисунок медузы и милая надпись: «Научитесь видеть красоту даже в пятнах на асфальте!». Правда в контексте инцидента эти слова звучат скорее иронично, и трудно сказать, к кому они обращены – к вандалам или к добропорядочным прохожим.
Отметим, что в последние месяцы в центре Севастополя участились случаи вандализма. Ровно год назад у злополучного шара на свежеуложенной плитке баллончиком нанесли логотип и адрес питейного заведения.
В ночь с 23 на 24 февраля неизвестные с помощью черной аэрозольной краски расписали новые телефонные будки на Большой Морской, опоры освещения на площади Лазарева, а также объект культурного наследия – Таврическую лестницу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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