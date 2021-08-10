Вандалы разбили большой шар с парапета в центре Севастополя

В центре Севастополя произошел очередной акт вандализма. На этот раз внимание хулиганов привлекли архитектурные элементы, восстановленные в ходе масштабной реконструкции улицы Большой Морской.

«Вот так сегодня ночью кто-то решил проверить свои силы в районе Лазарева – на спуске Шестакова», – отмечается в публикации, размещенной на Instagram-странице «ЧП Севастополь».

На фото не видно, фиксировался ли шар на парапете арматурой или другим способом.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.

«8 августа «Парки и скверы» убрали обломки разбитого шара. На сегодняшний день ведется работа по установке личностей по камерам видеонаблюдения. Также готовится обращение в УМВД», - сообщили там.

Сейчас у места, где был бетонный шар, появился рисунок медузы и милая надпись: «Научитесь видеть красоту даже в пятнах на асфальте!». Правда в контексте инцидента эти слова звучат скорее иронично, и трудно сказать, к кому они обращены – к вандалам или к добропорядочным прохожим.

Отметим, что в последние месяцы в центре Севастополя участились случаи вандализма. Ровно год назад у злополучного шара на свежеуложенной плитке баллончиком нанесли логотип и адрес питейного заведения.

В ночь с 23 на 24 февраля неизвестные с помощью черной аэрозольной краски расписали новые телефонные будки на Большой Морской, опоры освещения на площади Лазарева, а также объект культурного наследия – Таврическую лестницу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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