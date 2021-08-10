Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +28
море +25

Власть

В Симферополе продолжают массовую зачистку фасадов от проводов

В Симферополе продолжается демонтаж немаркированных сетей интернет-провайдеров на фасадах многоквартирных домов.

Активные работы были проведены специалистами управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис», сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

По поручению администрации города 5 августа специалисты выехали и ликвидировали «интернет-гирлянды» на домах №№ 97, 99 и 101.

Напомним, в Симферополе начали чистить фасады от проводов. Об этом рассказал директор МУП «Киевский жилсервис» Михаил Розум. По его словам, имеется внутренний график, по которому ведутся работы по «распутыванию паутины» на фасадах.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый глава Керчи возьмется за наведение порядка на горе Митридат. На горе Митридат в Керчи уберут сухие венки, которые находятся там со времени празднования 9-мая.

Как июльские дожди пополнили реки Крыма. Обильные осадки, выпавшие в июле в Крыму, носили локальный характер. Наибольшими они были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача, сообщает крымский гидрометцентр.

С проблемой вывоза мусора столкнулся Судак. Ситуация с вывозом мусора в период курортного сезона - сложная тема для Судака.

Нежилое жилье: чиновница в Крыму ответит за аварийный дом для сироты. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении первого замглавы администрации Советского района, обвиняемой в превышении должностных полномочий при покупке и предоставлении квартиры для девушки-сироты.

Происшествия
У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.

Коронавирус в Крыму
Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки

Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.

Происшествия
Подробности обрушения здания в центре Симферополя

Подробности обрушения здания в центре Симферополя

Обрушение части здания в центре Симферополя произошло вследствие обвала внутренней перегородки конструкции.

Коронавирус в Крыму
Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида

Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида

В Севастополе увеличивается количество людей, которые не приходят за вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации