В Симферополе продолжают массовую зачистку фасадов от проводов

В Симферополе продолжается демонтаж немаркированных сетей интернет-провайдеров на фасадах многоквартирных домов.

Активные работы были проведены специалистами управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис», сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

По поручению администрации города 5 августа специалисты выехали и ликвидировали «интернет-гирлянды» на домах №№ 97, 99 и 101.

Напомним, в Симферополе начали чистить фасады от проводов. Об этом рассказал директор МУП «Киевский жилсервис» Михаил Розум. По его словам, имеется внутренний график, по которому ведутся работы по «распутыванию паутины» на фасадах.

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