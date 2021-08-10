Власть
В Симферополе продолжают массовую зачистку фасадов от проводов
В Симферополе продолжается демонтаж немаркированных сетей интернет-провайдеров на фасадах многоквартирных домов.
Активные работы были проведены специалистами управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис», сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
По поручению администрации города 5 августа специалисты выехали и ликвидировали «интернет-гирлянды» на домах №№ 97, 99 и 101.
Напомним, в Симферополе начали чистить фасады от проводов. Об этом рассказал директор МУП «Киевский жилсервис» Михаил Розум. По его словам, имеется внутренний график, по которому ведутся работы по «распутыванию паутины» на фасадах.
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Как июльские дожди пополнили реки Крыма. Обильные осадки, выпавшие в июле в Крыму, носили локальный характер. Наибольшими они были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача, сообщает крымский гидрометцентр.
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У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
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Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида
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