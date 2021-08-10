Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +22
море +26

Власть

В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС

В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС

фото © Новости Крыма

Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Вместе с несколькими сообщниками задержанные занимались незаконным отчуждением недвижимого имущества жителей Севастополя», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наказали браконьера. Суд вынес приговор симферопольцу, незаконно хранившему калугу и ее икру.

С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде. Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию.

Стало известно о махинациях при строительстве подхода к Крымскому мосту. Гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

Житель Киева пытался выехать из Крыма на краденном LAND ROVER. Херсонские пограничники сообщают о том, что на границе Крыма с Украиной выявили автомобиль, который находится в розыске.

Власть
В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС

В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС

Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия
Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии

Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии

Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.

Власть
В МИД Украины отреагировали на заявления Лукашенко по Крыму

В МИД Украины отреагировали на заявления Лукашенко по Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что «поддержка Минском противоправной политики Кремля относительно нарушения территориальной целостности Украины будет иметь последствия».

Коронавирус в Крыму
Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации