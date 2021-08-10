Власть
В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС
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Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«Вместе с несколькими сообщниками задержанные занимались незаконным отчуждением недвижимого имущества жителей Севастополя», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС
Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.
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