В Севастополе по обвинению в мошенничестве задержали участкового и сотрудника ППС

фото © Новости Крыма

Старшего участкового уполномоченного и сотрудника патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Вместе с несколькими сообщниками задержанные занимались незаконным отчуждением недвижимого имущества жителей Севастополя», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наказали браконьера. Суд вынес приговор симферопольцу, незаконно хранившему калугу и ее икру.

С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде. Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию.

Стало известно о махинациях при строительстве подхода к Крымскому мосту. Гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

Житель Киева пытался выехать из Крыма на краденном LAND ROVER. Херсонские пограничники сообщают о том, что на границе Крыма с Украиной выявили автомобиль, который находится в розыске.