В МИД Украины отреагировали на заявления Лукашенко по Крыму

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В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что «поддержка Минском противоправной политики Кремля относительно нарушения территориальной целостности Украины будет иметь последствия».

«Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будет расцениваться как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия», – говорится в опубликованном заявлении МИД Украины.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева.

«Вы (Украина) сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Лукашенко ищет причины для признания Крыма российским.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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