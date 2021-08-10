В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину

В Севастополе скандал между женщиной и мужчиной закончился тем, что местная жительница практически разнесла автомобиль оппонента обычной мясорубкой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю.

По информации полицейских, мужчина припарковал автомобиль на соседнем заброшенном участке, чем вызвал недовольство местной жительницы. Та, понимая, что законных оснований изгнать оттуда автомобиль у нее нет, решила действовать по-своему.

«Женщина потребовала, чтобы мужчина убрал свой транспорт, а, получив отказ, она вооружилась мясорубкой, разбила все стекла на его автомобиле, причинив тем самым материальный ущерб на восемь тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, и прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленницу», - говорится в сообщении силовиков.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ей грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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