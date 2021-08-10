Происшествия
В Крыму женщина разгромила мясорубкой чужую машину
В Севастополе скандал между женщиной и мужчиной закончился тем, что местная жительница практически разнесла автомобиль оппонента обычной мясорубкой.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю.
По информации полицейских, мужчина припарковал автомобиль на соседнем заброшенном участке, чем вызвал недовольство местной жительницы. Та, понимая, что законных оснований изгнать оттуда автомобиль у нее нет, решила действовать по-своему.
«Женщина потребовала, чтобы мужчина убрал свой транспорт, а, получив отказ, она вооружилась мясорубкой, разбила все стекла на его автомобиле, причинив тем самым материальный ущерб на восемь тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, и прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленницу», - говорится в сообщении силовиков.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ей грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Две девочки спасли умирающего котенка в Симферополе. В Симферополе две девочки спасли умирающего котенка. Сейчас малышу ищут любящую семью.
У берегов Крыма произошло землетрясение. У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
Вандалы разбили большой шар с парапета в центре Севастополя. В центре Севастополя произошел очередной акт вандализма. На этот раз внимание хулиганов привлекли архитектурные элементы, восстановленные в ходе масштабной реконструкции улицы Большой Морской.
В Крыму ищут пострадавших во время драки в центре Симферополя. В отношении двух участников недавней драки в центре Симферополя ведутся следственные действия.
Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии
Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе
В Феодосии спасатели пришли на помощь мужчине, которому резко стало плохо.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
вчера
В Крыму нашли Матерь богов
7 августа
В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса
За 9 августа на территории Крыма зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции.