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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса

10:02 вторник, 10 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса

фото © pixabay.com

За 9 августа на территории Крыма зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 354 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1203 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 378 человек, выздоровевших за весь период – 53 045 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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