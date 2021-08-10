В Крыму пьяный отец заколол сына кинжалом

Фигурантом уголовного дела стал 63-летний местный житель.

Ему будет предъявлено обвинение по статье об убийстве, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В мае этого года, подвыпивший мужчина на фоне ссоры со своим сыном нанес ему удар кинжалом в область груди. От полученных повреждений последний скончался по пути в больницу», — уточнили в пресс-службе.

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