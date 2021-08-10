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Власть

В Крыму продолжаются аресты «свидетелей Иеговы»

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что двое жителей Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет», – сообщили в ФСБ.

В местах проживания задержанных проведены обыски. «Обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители и компьютеры, а также экстремистская литература и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности», - сообщают в ФСБ.

Спецоперация по задержанию осуществлялась совместно с сотрудниками Погрануправления ФСБ по Крыму. Следственный отдел ведомства возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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