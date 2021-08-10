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Власть

В Крыму наказали браконьера

14:04 вторник, 10 августа 2021

Суд вынес приговор симферопольцу, незаконно хранившему калугу и ее икру.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Как выяснилось злоумышленник незаконно хранил туши калуги (рыба из семейство осетровых – Ред.) общей массой свыше 18 кг, а также икру этой рыбы массой более 35 кг, расфасованную в 75 банках. Данная рыба относится к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу.

«Сотрудниками ФСБ злоумышленник попался во время перевозки особо ценной рыбы в районе участка дороги «Симферополь-Феодосия». С учетом позиции государственного обвинения ему было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ и штрафа в размере 250 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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