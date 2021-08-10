Происшествия
В Крыму ищут пострадавших во время драки в центре Симферополя
В отношении двух участников недавней драки в центре Симферополя ведутся следственные действия.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Один из участников драки — выходец из Ингушетии, другой — из Чеченской Республики. Причем, последний имеет официальное разрешение на ношение охотничьего и спортивного огнестрельного оружия.
«Просим всех пострадавших от действий этих граждан обращаться в ближайшее отделение полиции», — отмечают правоохранители.
Напомним, конфликтная ситуация произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя, где в вечернее время собирается молодежь. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил своего оппонента.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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