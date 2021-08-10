В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям

Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

«10-11 августа в Крыму ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквал 20-25 м/с», - предупредили в ведомстве.

В МЧС напоминают, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Также при сильном ветре есть угроза падения рекламных щитов, незакрепленных конструкций, деревьев и обрыва линий электропередачи. Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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