В Керчи поймали похитителя железнодорожного оборудования

Всего на сортировочной станции из путевых коробок стрелочных переводов злоумышленник похитил трансформаторов на сумму свыше 28 000 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранителями был задержан 57-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Как выяснилось, похищенные трансформаторы он разобрал, а ценный металл сдал в пункт приема металлолома.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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