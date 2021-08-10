Происшествия
В Керчи поймали похитителя железнодорожного оборудования
Всего на сортировочной станции из путевых коробок стрелочных переводов злоумышленник похитил трансформаторов на сумму свыше 28 000 рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По горячим следам правоохранителями был задержан 57-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Как выяснилось, похищенные трансформаторы он разобрал, а ценный металл сдал в пункт приема металлолома.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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