Происшествия
В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе
фото © Новости Крыма
В Феодосии спасатели пришли на помощь мужчине, которому резко стало плохо.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Сообщение о происшествии в Двуякорной бухте поступило в службу спасения накануне вечером. На помощь пострадавшему отправился катер МЧС и аварийно-спасательный отряд.
«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего на скалистом участке и транспортировали его на катер. В сопровождении спасателей мужчина был доставлен к машине скорой медицинской помощи. В работах были задействованы пять человек и три единицы техники», - отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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