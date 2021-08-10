В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе

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В Феодосии спасатели пришли на помощь мужчине, которому резко стало плохо.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Сообщение о происшествии в Двуякорной бухте поступило в службу спасения накануне вечером. На помощь пострадавшему отправился катер МЧС и аварийно-спасательный отряд.

«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего на скалистом участке и транспортировали его на катер. В сопровождении спасателей мужчина был доставлен к машине скорой медицинской помощи. В работах были задействованы пять человек и три единицы техники», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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