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Власть

Украина требует у России репарацию за Крым

21:45 вторник, 10 августа 2021
Украина требует у России репарацию за Крым

фото © firestock.ru

Россия должна выплатить Украине репарацию за Крым. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, в международном праве репарация – это полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое побежденной страной государству-победителю.

Резников не оговорился, так как привел в пример Германию, до сих пор выплачивающую компенсацию странам, пострадавшим во Второй мировой войне. России тоже придется ответить за свои ошибки, утверждает украинский вице-премьер, в том числе финансово.

По мнению чиновника, «необходимо убедить россиян, что вхождение Крыма в состав РФ губительно для их страны, тогда процесс деоккупации пойдет гораздо быстрее, а российскому политику будет уже легче говорить о том, что надо исправляться».

Отметим, что Киев неоднократно заявлял о намерении посчитать убытки от перехода полуострова в состав России, но до сих пор не разработал методику оценки.

В свою очередь, власти Крыма собираются предъявить Украине минимум 5 исков: за «водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады». Предварительный ущерб по первым четырем оценивается в 10 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Новый день

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