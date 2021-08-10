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Украина требует у России репарацию за Крым
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Россия должна выплатить Украине репарацию за Крым. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Напомним, в международном праве репарация – это полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое побежденной страной государству-победителю.
Резников не оговорился, так как привел в пример Германию, до сих пор выплачивающую компенсацию странам, пострадавшим во Второй мировой войне. России тоже придется ответить за свои ошибки, утверждает украинский вице-премьер, в том числе финансово.
По мнению чиновника, «необходимо убедить россиян, что вхождение Крыма в состав РФ губительно для их страны, тогда процесс деоккупации пойдет гораздо быстрее, а российскому политику будет уже легче говорить о том, что надо исправляться».
Отметим, что Киев неоднократно заявлял о намерении посчитать убытки от перехода полуострова в состав России, но до сих пор не разработал методику оценки.
В свою очередь, власти Крыма собираются предъявить Украине минимум 5 исков: за «водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады». Предварительный ущерб по первым четырем оценивается в 10 трлн рублей.
В тексте использованы материалы: Новый день
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