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Происшествия

У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение

фото © Новости Крыма

У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.

Вечером 9 августа Европейский – Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,4 балла.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 41 км от Севастополя и 83 км от Ялты.

В тексте использованы материалы: Новый день

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У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение

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