Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч ● Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки ● Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса ● Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса
Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму
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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на очередном заседании Совмина РК.
За сутки в Крыму зафиксировано еще 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, от осложнений болезни скончались 16 человек.
«Видим каждый день плюс-минус 3-5% отклонения, ситуация более или менее стабилизировалась, однако динамики к снижению количества заболевших пока нет, к сожалению. Завтра на штабе детально обсудим, по каким сферам могут быть возможности функционирования в такое тяжелое время», - сказал Аксенов.
Количество заболевших COVID-19 ежедневно составляет около 400. Всего с начала пандемии в регионе заболели 63 627 человек. Выздоровели за все время 53 045. По информации Минздрава Крыма, общее количество жертв COVID-19 в Крыму сегодня достигло 1898.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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