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Коронавирус в Крыму

Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму

18:49 вторник, 10 августа 2021
Тяжелое время: Аксенов рассказал о ситуации с COVID-19 в Крыму

фото © strana.ua

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, динамики к снижению количества заболевших пока нет.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на очередном заседании Совмина РК.

За сутки в Крыму зафиксировано еще 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, от осложнений болезни скончались 16 человек.

«Видим каждый день плюс-минус 3-5% отклонения, ситуация более или менее стабилизировалась, однако динамики к снижению количества заболевших пока нет, к сожалению. Завтра на штабе детально обсудим, по каким сферам могут быть возможности функционирования в такое тяжелое время», - сказал Аксенов.

Количество заболевших COVID-19 ежедневно составляет около 400. Всего с начала пандемии в регионе заболели 63 627 человек. Выздоровели за все время 53 045. По информации Минздрава Крыма, общее количество жертв COVID-19 в Крыму сегодня достигло 1898.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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