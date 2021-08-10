Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов ● Новый коронавирусный антирекорд в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 391 случай коронавируса ● COVID в Севастополе: стабильно много ● Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан
Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида
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В Севастополе увеличивается количество людей, которые не приходят за вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.
Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Был один процент – уже, смотрю, до пяти выросло, условно говоря, тех, кто не приходит на вторую . Это уже не погрешность, а уже какая-то тенденция», – отметил глава региона и поручил подчиненным провести дополнительную работу с информированием населения.
Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов признал существующую проблему и добавил, что абсолютное большинство граждан, не пришедших для получения второй дозы вакцины – местные жители.
По состоянию на 9 августа первый этап вакцинации в Севастополе прошли 122 тысяч 667 человек, следовательно, следующим обязательным этапом пренебрегли около 6 тысяч пациентов. В настоящее время в городе имеется 19 тыс. доз вакцины, однако спрос на нее, по словам Виталия Денисова, сейчас уменьшается.
Отметим, что на прошлой неделе Севастополь получил первую партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Данный препарат предназначен для повторной вакцинации, а также рекомендуется тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, но еще не успел вакцинироваться.
В тексте использованы материалы: Форпост
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