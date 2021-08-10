Семейная ссора на пьяную голову едва не обернулась трагедией в Крыму

В Саках 40-летняя женщина в ходе семейного конфликта ранила младшего брата ножом, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, с сообщением о поступлении в больницу 30-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в дежурную часть обратились медики. Пострадавшего доставили в больницу работники скорой помощи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили обстоятельства случившегося и установили подозреваемую.

«Под тяжестью собранных улик признала свою вину 40-летняя сестра потерпевшего, которая рассказала, что преступление совершила, защищаясь от нападок пьяного брата. По словам женщины, между ними возник конфликт, в ходе которого брат вел себя агрессивно. Опасаясь за свое здоровье, она была вынуждена обороняться и схватилась за нож», - сообщили в МВД.

Как оказалось, потерпевший уже не впервые попадает в поле зрения полиции. Неоднократно в отношении злоупотребляющего алкоголем сакчанина составлялись админпротоколы за распитие спиртного в общественных местах и появление в пьяном виде на улицах, а также за мелкое хулиганство.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до одного года лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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