Прогноз погоды в Крыму на вторник 10 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 10 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в г. Севастополь чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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