Подробности обрушения здания в центре Симферополя

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Обрушение части здания в центре Симферополя произошло вследствие обвала внутренней перегородки конструкции.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«Установлено, что во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет. На месте организовано оцепление здания, проводятся мероприятия по уточнению обстановки», – сообщили в ведомстве.

Сообщение об обрушении поступило сегодня утром. По предварительным данным, площадь обрушения составила 35 кв. м. На базе главка организована работа оперштаба. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, «Крымгазсети» и «Крымэнерго.

Ранее сообщалось о частичном обрушении исторического здания в центре Симферополя. На место прибыл глава администрации города Валентин Демидов. СК и прокуратура начали проверку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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