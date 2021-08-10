Происшествия
Подробности обрушения здания в центре Симферополя
фото © Новости Крыма
Обрушение части здания в центре Симферополя произошло вследствие обвала внутренней перегородки конструкции.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«Установлено, что во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет. На месте организовано оцепление здания, проводятся мероприятия по уточнению обстановки», – сообщили в ведомстве.
Сообщение об обрушении поступило сегодня утром. По предварительным данным, площадь обрушения составила 35 кв. м. На базе главка организована работа оперштаба. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, «Крымгазсети» и «Крымэнерго.
Ранее сообщалось о частичном обрушении исторического здания в центре Симферополя. На место прибыл глава администрации города Валентин Демидов. СК и прокуратура начали проверку.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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