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Власть

Новый глава Керчи возьмется за наведение порядка на горе Митридат

10:53 вторник, 10 августа 2021
Керчь

На горе Митридат в Керчи уберут сухие венки, которые находятся там со времени празднования 9-мая.

Об этом на расширенном аппаратном совещании заявил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Это священное место, куда приходят керчане и массово посещают туристы. Уберите вы сухие венки, которые лежат там с 9 мая. Наведите там порядок, уберите мусор, разбитые плиты, проверьте освещение, срежьте нависшие ветки», — отметил Брусаков.

Выполнение поручения возложили на начальника управления ЖКХ администрации Керчи Артура Фрундина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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