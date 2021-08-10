Новый глава Керчи возьмется за наведение порядка на горе Митридат

На горе Митридат в Керчи уберут сухие венки, которые находятся там со времени празднования 9-мая.

Об этом на расширенном аппаратном совещании заявил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Это священное место, куда приходят керчане и массово посещают туристы. Уберите вы сухие венки, которые лежат там с 9 мая. Наведите там порядок, уберите мусор, разбитые плиты, проверьте освещение, срежьте нависшие ветки», — отметил Брусаков.

Выполнение поручения возложили на начальника управления ЖКХ администрации Керчи Артура Фрундина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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