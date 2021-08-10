Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 219 случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум.

Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 9 августа, и составил 215 человек.

За сутки 194 человека выздоровели, сообщили в правительстве города. Семеро пациентов в возрасте от 30 до 90 лет скончались.

Всего с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 подтвердили у 22 701 человека. Выздоровели 19 540, умерли 915 пациентов.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки на территории республики подтверждено 394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 378 пациентов выздоровели, шестнадцать скончались от осложнений болезни.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 63 627 человек. 53 045 пациентов выздоровели, 1898 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе. В кампании противодействия COVID-19 в Севастополе задействованы 156 врачей, 373 специалиста со средним медицинским образованием, а также 301 работник младшего звена.

Жители Севастополя жалуются на огромную очередь в детской неотложке. Севастополь продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом, при этом в медицинских учреждениях сохраняются очереди, в которых легко можно подхватить опасную инфекцию.

В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса. За 9 августа на территории Крыма зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции.

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