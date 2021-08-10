Жилплощадь
Названа стоимость самых дорогих квартиры и дома в Крыму
Наиболее дорогая квартира в республике продается сейчас за 1,2 млрд рублей.
Ее площадь 774 квадратных метра – это огромный пентхаус на 26 этаже в одном из наиболее престижных жилых комплексов Ялты, сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «ДОМУС».
Так же эксперты агентства отметили, что самый дорогой особняк, который сегодня продается в Крыму, оценивается в 1,5 млрд рублей. Его жилая площадь составляет 1,2 тысяч квадратов, а площадь участка составляет 77 соток.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе фальшивых денег стало меньше на треть. За шесть месяцев текущего года число выявленных в Севастополе поддельных банкнот по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократилось на 34%, сообщили в пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.
Кабмин РФ одобрил законопроект о передаче властям Крыма полномочий по регулированию СЭЗ. Правительство РФ одобрило законопроект о передаче властям Крыма и Севастополя полномочий по регулированию деятельности свободных экономических зон, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Властям Крыма понравились цены на продукты. Порядка 120 тонн лучшей сельхозпродукции сегодня представлено более 100 организациями и фермерами на ярмарках Симферополя, сообщил заместиттель Председателя Совмина Крыма Андрей Рюмшин.
Власти России подняли планку для «инвестиционных проектов» в Крыму. Минимальный размер инвестиций в проекты свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя решено увеличить до шести миллионов рублей для малых и средних предприятий, для остальных – до шестидесяти миллионов в первые три года.
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