На Южнобережном шоссе устанавливают новые остановочные павильоны

Служба автомобильных дорог Республики Крым начала устанавливать новые остановочные павильоны на Южнобережном шоссе на (участок от Гурзуфа до Ялты).

Об этом сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Как сообщил заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов, уже установлено два новых павильона — в Гурзуфе и Линейном.

«Также проведены подготовительные работы для установки еще 9 остановок в Гурзуфе, Ай-Даниле, Никите, Массандре и Линейном», — сообщил Денис Давыдов.

Он добавил, что места, где необходимо установить новые остановочные павильоны, подсказывают члены общественного совета и активисты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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