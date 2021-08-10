Мэр Симферополя рассказал о дальнейшей судьбе разрушенной филармонии

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В Симферополе проведут экспертизу обрушившегося здания государственной филармонии.

Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его словам, в администрации сегодня по этому поводу прошло специальное заседание.

«Мы обсудили главный вопрос – обрушение здания на улице Пушкина, 3. Первая задача – обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, поэтому мы должны ограничить пребывание граждан в прилегающих зданиях, ограничить проход по улице Пушкина и по двору, где все произошло. Сейчас поставлена задача сделать соответствующие экспертизы и понять, возможно ли дальнейшее обрушение. Мы решаем, сделает это Минкульт или мы за счет резервного фонда. Решение будет принято сегодня. Также в рамках этой реконструкции необходимо провести глубокое обследование, чтобы понять, что дальше делать со зданием. Этим займется Минкульт как заказчик работ», - сообщил Валентин Демидов.

Он отметил, что часть помещений, находящихся в аренде, принадлежит администрации, часть – министерству культуры РК.

«Юридическим и физическим лицам будет рекомендовано переселение из здания. Специальная комиссия уже работает на месте, возможно, будет принято решение о перекрытии участка улицы Пушкина», - сказал глава города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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