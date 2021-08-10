Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +28
море +25

Санкции

Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева

09:22 вторник, 10 августа 2021

Александр Лукашенко утверждает, что заговорил о налаживании прямого авиасообщения с Крымом в ответ на закрытие Киевом авиасообщения с Минском.

Об этом Лукашенко заявил на встрече со СМИ, информирует агентство ТАСС.

«Вы (Украина) сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.

По оценкам Лукашенко, туристы, которые отдыхали в Одессе и других местах Украины, «теперь переориентировались на Краснодарский край и Турцию».

«Вы как сейчас предлагаете мне доставлять туда людей на отдых? У нас огромное количество туристов. Вы закрыли авиасообщение. Кому вы хуже сделали?» – добавил Лукашенко.

Ранее он заявил, что признает Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию на полуостров.

Также Лукашенко утверждает, что переступит через Будапештский меморандум, потому что у него «руки развязаны».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лукашенко не собирается признавать Крым российским. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, «когда Минск признает Крым частью Российской Федерации».

Власти Украины рассказали о новом подходе к документам из Крыма. В законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода», который был одобрен Кабинетом министров Украины, заложены новые подходы в работе с документами, которые выдаются в ОРДЛО и Крыму.

В Украине готовят закон о переходном правосудии в Крыму. Правительство Украины предложило Верховной раде принять законопроект о введении правосудия переходного периода на неподконтрольных территориях в Донбассе, а также в Крыму.

В Крыму переделили территории между членами правительства. Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк перераспределил регионы республики между своими заместителями.

Происшествия
Подробности обрушения здания в центре Симферополя

Подробности обрушения здания в центре Симферополя

Обрушение части здания в центре Симферополя произошло вследствие обвала внутренней перегородки конструкции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса

За 9 августа на территории Крыма зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья

В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья

Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.

Власть
Жители Севастополя жалуются на огромную очередь в детской неотложке

Жители Севастополя жалуются на огромную очередь в детской неотложке

Севастополь продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом, при этом в медицинских учреждениях сохраняются очереди, в которых легко можно подхватить опасную инфекцию.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации