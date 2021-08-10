Санкции
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Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева
Александр Лукашенко утверждает, что заговорил о налаживании прямого авиасообщения с Крымом в ответ на закрытие Киевом авиасообщения с Минском.
Об этом Лукашенко заявил на встрече со СМИ, информирует агентство ТАСС.
«Вы (Украина) сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.
По оценкам Лукашенко, туристы, которые отдыхали в Одессе и других местах Украины, «теперь переориентировались на Краснодарский край и Турцию».
«Вы как сейчас предлагаете мне доставлять туда людей на отдых? У нас огромное количество туристов. Вы закрыли авиасообщение. Кому вы хуже сделали?» – добавил Лукашенко.
Ранее он заявил, что признает Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию на полуостров.
Также Лукашенко утверждает, что переступит через Будапештский меморандум, потому что у него «руки развязаны».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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