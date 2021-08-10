Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч

В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.

За 2020 год на мероприятия, связанные с медицинскими мероприятиями по коронавирусу в Севастополе, потратили 1 млрд 900 млн рублей дополнительных средств. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Отметим, что большая часть данной суммы – это федеральные средства.

«На доплаты врачам пошло порядка 480 млн федеральных денег и 37 млн рублей из регионального бюджета», – отметила Щербакова.

По ее словам, подсчитать, как много сейчас денег тратит Севастополь на медицинские мероприятия, связанные с коронавирусом, очень легко.

«Если лечить больного по регламенту, то один легкий случай с госпитализацией – 107 тыс. рублей, более тяжелый случай – 220 тысяч», – отметила Татьяна Щербакова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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