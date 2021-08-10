Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Неуклонный рост: COVID-19 в Севастополе - сводка за сутки ● Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса ● Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса ● Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида
Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч
В минувшем году на медицинские мероприятия по ковиду дополнительно потратили 1,9 млрд.
За 2020 год на мероприятия, связанные с медицинскими мероприятиями по коронавирусу в Севастополе, потратили 1 млрд 900 млн рублей дополнительных средств. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.
Отметим, что большая часть данной суммы – это федеральные средства.
«На доплаты врачам пошло порядка 480 млн федеральных денег и 37 млн рублей из регионального бюджета», – отметила Щербакова.
По ее словам, подсчитать, как много сейчас денег тратит Севастополь на медицинские мероприятия, связанные с коронавирусом, очень легко.
«Если лечить больного по регламенту, то один легкий случай с госпитализацией – 107 тыс. рублей, более тяжелый случай – 220 тысяч», – отметила Татьяна Щербакова.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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