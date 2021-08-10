Общество
Крымчане хранят в банках 128 млрд рублей
фото © Новости Крыма
На начало июля этого года во вкладах и на банковских счетах жители Крыма хранят уже свыше 128 млрд рублей.
Это на 21,6% больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Центробанка России.
«Крымчане по-прежнему доверяют банкам и предпочитают хранить деньги во вкладах или на банковских счетах. Во-первых, на это влияет безопасность: вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Во-вторых, удобство оформления – открыть вклад сейчас можно без посещения банка, через мобильное приложение», – пояснила управляющая Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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