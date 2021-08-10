Крымчане хранят в банках 128 млрд рублей

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На начало июля этого года во вкладах и на банковских счетах жители Крыма хранят уже свыше 128 млрд рублей.

Это на 21,6% больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

«Крымчане по-прежнему доверяют банкам и предпочитают хранить деньги во вкладах или на банковских счетах. Во-первых, на это влияет безопасность: вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Во-вторых, удобство оформления – открыть вклад сейчас можно без посещения банка, через мобильное приложение», – пояснила управляющая Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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