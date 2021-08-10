Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса ● Севастопольцы массово отказываются от второй прививки от ковида ● В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов ● Новый коронавирусный антирекорд в Севастополе
Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса
фото © rg.ru
Ни одна их них не признана ВОЗ.
Жителям Республики Крым доступны четыре вида вакцины против новой коронавирусной инфекции – «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», каждая из которых рекомендована определенной категории граждан.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
Вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для лиц, не привитых ранее, но переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для граждан, ранее прошедших 2-х кратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя 6 месяцев после введения второго компонента прививки.
По данным минздрава Крыма, на сегодняшний день первым компонентом вакцины в Республике привиты 438 тыс. 471 человек, из них второй компонент получили 378 тыс. 107 человек. Поставлено более 490 тысяч доз вакцин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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