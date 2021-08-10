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Коронавирус в Крыму

Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса

13:39 вторник, 10 августа 2021
Крымчанам теперь доступны все четыре российских вакцины от коронавируса

фото © rg.ru

Ни одна их них не признана ВОЗ.

Жителям Республики Крым доступны четыре вида вакцины против новой коронавирусной инфекции – «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», каждая из которых рекомендована определенной категории граждан.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

Вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для лиц, не привитых ранее, но переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для граждан, ранее прошедших 2-х кратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя 6 месяцев после введения второго компонента прививки.

По данным минздрава Крыма, на сегодняшний день первым компонентом вакцины в Республике привиты 438 тыс. 471 человек, из них второй компонент получили 378 тыс. 107 человек. Поставлено более 490 тысяч доз вакцин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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