Какую опасность в Крыму несут псевдоэкскурсоводы

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Поход в Крымские горы с экскурсоводом из соцсетей может обернуться не только опасной ситуацией, но и отсутствием всякой ответственности со стороны такого псевдоэкскурсовода.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По словам специалиста, нынче очень многие люди, один-два раза сходив в походы по Крымским горам, сами себя назначают экскурсоводами и начинают собирать туристические группы. Этим «бизнесом» иногда пытаются заниматься и люди, приехавшие в Крым из других регионов. Такие походы несут определенную опасность, поскольку организаторы, во-первых, могут не знать местность, куда направляются, во-вторых, юридически не несут никакой ответственности за безопасность своих экскурсантов.

«Сейчас у нас единой сертификации для экскурсоводов пока нет. Особенно отдельно для спортивных гидов, которые занимаются туризмом, приближенным к экстремальному, - напомнил Вахрушев. – Здесь нужно понимать, что отправляться в поход «через соцсети» не стоит. Основная идея таких «походов» – это сбор людей по интересам. По правилам, ответственность несет в таких случаях человек, который организовал группу. Но при таких моментах очень сложно понять, кто именно организатор – обычно их несколько. И получается, что никто никакой ответственности не несет».

Чтобы обезопасить себя, нужно пользоваться как минимум услугами официальных туроператоров и ходить в походы только в составе организованных групп, отметил специалист.

«В этом случае хотя бы уже есть юрлицо или предприниматель, который чувствует свою ответственность, и это будет более адекватно и безопасно, чем пытаться идти в «походы по интересам», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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