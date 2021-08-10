Водный кризис
Развитие сюжета: У специалистов есть вопросы к воде под Азовским морем ● Снова аварии на сетях: часть жителей Крыма осталась без воды ● Водохранилища Крыма пополнились на 1,8 млн кубометров воды за месяц ● В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд ● Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение
Как июльские дожди пополнили реки Крыма
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Обильные осадки, выпавшие в июле в Крыму, носили локальный характер. Наибольшими они были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача, сообщает крымский гидрометцентр.
По данным наблюдений, в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача выпало 126-170 мм осадков, это почти в 2-5 раз больше нормы. Наименьшее количество осадков – 23,9 мм – зафиксировано в бассейне реки Биюк-Карасу, на 61% меньше нормы. В бассейнах остальных крымских рек их количество было в пределах нормальных значений.
Максимальные уровни воды на гидропостах реки Коккозка в селе Аромат и реки Бельбек в поселке Куйбышево превысили многолетние исторические значения.
«Выпавшие в первой декаде месяца осадки, способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир. При этом большинство селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии пересохшие», - добавили в гидрометцентре.
Обильные июльские осадки также существенно пополнили объемы водохранилищ Крыма, расположенных в верховьях рек, в сравнении с июнем запасы воды увеличились почти на 1,9 млн кубометров.
«За месяц приток воды в водохранилища естественного стока составил: Белогорское – 3,3 млн кубометров, Симферопольское – 0,7, Счастливое – 5,7, Чернореченское – 8,9.
Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, на первое августа составил 132,4 млн кубометров, что на 1,89 млн «кубов» в больше, чем месяц назад», - рассказали эксперты и добавили, что из Белогорского водохранилища производится забор воды для снабжения восточных районов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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