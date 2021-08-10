Происшествия
Две девочки спасли умирающего котенка в Симферополе
В Симферополе две девочки спасли умирающего котенка. Сейчас малышу ищут любящую семью.
Об этом сообщили в группе «ВЕРНОСТЬ Симферополь помощь. Бездомные животные» в «ВК».
«История могла бы трагично закончится в одном из симферопольских дворов, если бы не две маленькие девочки, - указано в сообщении. - Эти две героини смогли изменить жизнь животного».
В группе уточняют, дети принесли котенка домой, показали маме, а затем отправились в ближайшую ветклинику, где специалисты сразу занялись лечением котенка. «Закапали глаза, прокололи антибиотиками и витаминами. Мы очень надеемся, что у котенка появится любящая семья. Пока девочки забрали котенка, но судьба его остается под вопросом», - указано в сообщении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вандалы разбили большой шар с парапета в центре Севастополя. В центре Севастополя произошел очередной акт вандализма. На этот раз внимание хулиганов привлекли архитектурные элементы, восстановленные в ходе масштабной реконструкции улицы Большой Морской.
В Крыму ищут пострадавших во время драки в центре Симферополя. В отношении двух участников недавней драки в центре Симферополя ведутся следственные действия.
Подробности обрушения здания в центре Симферополя. Обрушение части здания в центре Симферополя произошло вследствие обвала внутренней перегородки конструкции.
Подростки избили 12-летнего мальчика на Симферопольском водохранилище. Серьезными последствиями могла обернуться драка на Симферопольском водохранилище в которой группа подростков 16-17 лет избила 12-летнего мальчика, вместе с братьями выгуливавшего собаку.
Землетрясение в Черном море: есть ли связь с обрушением филармонии
Землетрясение, которое произошло в Черном море накануне в 39 километрах от Севастополя, не могло чувствоваться в Симферополе и тем более повлиять на обрушение стены здания Крымской государственной филармонии в центре города.
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма зафиксировано землетрясение.
В Феодосии спасли мужчину, которому стало плохо на отдыхе
В Феодосии спасатели пришли на помощь мужчине, которому резко стало плохо.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
вчера
В Крыму нашли Матерь богов
7 августа
В Крыму за сутки выявили 394 случая коронавируса
За 9 августа на территории Крыма зарегистрировано 394 случая коронавирусной инфекции.