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Происшествия

Две девочки спасли умирающего котенка в Симферополе

15:59 вторник, 10 августа 2021

В Симферополе две девочки спасли умирающего котенка. Сейчас малышу ищут любящую семью.

Об этом сообщили в группе «ВЕРНОСТЬ Симферополь помощь. Бездомные животные» в «ВК».

«История могла бы трагично закончится в одном из симферопольских дворов, если бы не две маленькие девочки, - указано в сообщении. - Эти две героини смогли изменить жизнь животного».

В группе уточняют, дети принесли котенка домой, показали маме, а затем отправились в ближайшую ветклинику, где специалисты сразу занялись лечением котенка. «Закапали глаза, прокололи антибиотиками и витаминами. Мы очень надеемся, что у котенка появится любящая семья. Пока девочки забрали котенка, но судьба его остается под вопросом», - указано в сообщении.

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