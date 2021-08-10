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Коронавирус в Крыму

Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе

Более 830 медиков брошены на борьбу с коронавирусом в Севастополе

фото © Новости Крыма

В кампании противодействия COVID-19 в Севастополе задействованы 156 врачей, 373 специалиста со средним медицинским образованием, а также 301 работник младшего звена.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Как стало известно из ответа на информационный запрос, в настоящее время потребность во врачах, среднем и младшем медперсонале в Севастополе составляет около 220 человек.

«Департамент принимает меры по привлечению сотрудников. Для оказания медицинской помощи в учреждения здравоохранения привлечены 44 студента Медицинской академии имени С.И. Георгиевского», – отметили в пресс-службе горздрава.

Как ранее сообщалось, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию, связанную с заболеваемостью коронавирусом, – тревожной.

Напомним, 7 августа в регионе был зафиксирован очередной всплеск выявления заболеваемости, когда за сутки обнаружилось 209 новых случаев COVID-19.

Отметим, что в горздраве Севастополя создана и работает горячая линия по коронавирусу – 112. Также существует горячая линия по трудоустройству медицинских работников: +7 (8692) 41-73-03. Вакансии размещены на биржах труда, в том числе на онлайн-площадках.

В тексте использованы материалы: Форпост

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