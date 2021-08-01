Власти России подняли планку для «инвестиционных проектов» в Крыму

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Минимальный размер инвестиций в проекты свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя решено увеличить до шести миллионов рублей для малых и средних предприятий, для остальных – до шестидесяти миллионов в первые три года.

Об этом во время совещания правительства РФ сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Кроме того, будет введен обязательный мониторинг выполнения предпринимателями условий договора.

«Эти шаги позволят привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысить оперативность принятия решений по приоритетам развития», - сказал Мишустин . Кроме того, они должны способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, добавил он.

В начале недели в Минэкономразвития РФ представили законопроект, который позволяет расширить возможности резидентов СЭЗ на полуострове. В частности, они смогут реализовывать инвестпроекты как в Крыму, так и Севастополе, вне зависимости от того, в каком субъекте зарегистрированы.

Ранее доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Виктор Реутов выразил мнение, что режим СЭЗ не дал ожидаемого «взрывного всплеска» инвестиционной активности, сообщал сайт РИА Новости Крым.

СЭЗ была создана в Крыму и Севастополе для привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, объектов инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и качества жизни граждан полуострова. Начала действовать с 1 января 2015 года. Компании-участники на десять лет получают право на пониженную ставку налога на прибыль, льготное налогообложение имущества и льготные тарифы по страховым взносам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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