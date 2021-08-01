В Севастополе займутся опасными пляжами

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Инициативу правительства по перераспределению бюджетных средств рассмотрели члены бюджетной комиссии Заксобрания.

Предложения были поддержаны, но с условием – по ряду передвижек депутаты хотят получить пояснения.

Изменения коснулись госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» - 7,3 миллиона рублей решено выделить ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» на возмещение затрат по льготной перевозке пассажиров морским транспортом. Около 321 тысячи рублей пойдут на выплаты стипендий и материальной помощи тем безработным, которые проходят профобучение или получают дополнительное образование по направлению службы занятости.

432 млн рублей передаются от департамента культуры департаменту капстроительства на капитальные ремонты (реконструкцию) объектов культурной сферы. Театры города получат 329 тысяч рублей на оснащение и модернизацию материально-технической базы и еще 331 тысячу - на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и реализацию других творческих проектов.

Около миллиона рублей выделяется на поддержку фермеров. Но самые существенные изменения коснулись госпрограммы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Около 50 миллионов рублей правительство планирует направить на выполнение противокамнепадных, противооползневых мероприятий и ремонт искусственных дорожных сооружений. Особенно опасными Севприроднадзор считает участки в районе Матросского пляжа, в правой части Немецкой балки, а также пляжные зоны к северу и югу от Андреевки. Подчеркивается, что работы там необходимо выполнить незамедлительно и в сжатые сроки. Опасны для отдыхающих и другие пляжи - в частности, Царское село и Васили.

Около 700 тысяч рублей пойдет на оплату экспертизы объекта ФЦП «Реконструкция путепровода на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь». Около 300 млн рублей - на капремонт автомобильных дорог общего пользования, более 138 млн – на капремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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