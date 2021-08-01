Происшествия
В Севастополе старший брат привел сестру к спасателям за помощью
Девочка второй день не могла снять кольцо с пальца.
Младшую сестру с тесным металлическим кольцом на пальце привел старший брат в 1-ю пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Об этом рассказывается на официальном сайте ведомства.
За помощью брат и сестра обратились 30 июля, кольцо было надето на палец днем раньше, и его не могла снять ни сама девочка, ни ее родственники.
«С максимальной осторожностью сотрудники чрезвычайного ведомства разрезали и разогнули неподатливое украшение, после чего охладили кисть руки ребенка для снятия отека», - говорится в сообщении.
Специализированной медицинской помощи девочке не потребовалось, функции пальцев и целостность кожных покровов нарушены не были. В целом манипуляции заняли около 7-ми минут.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе спасли троих заблокированных в улетевшей с трассы машине. В Балаклавском районе Севастополя, на Симферопольском шоссе в районе моста «Миру – Мир» произошло ДТП, в результате которого в машине заблокированы пострадавшие.
В Ялте легковушка снесла два мотоцикла: двое в больнице. Два человека получили травмы в результате ДТП с участием двух мотоциклов и легкового авто в Ялте.
Все из-за медуз: названа причина крушения прогулочного катера в Крыму. Прогулочный катер с пассажирами на борту перевернулся у берегов Севастополя из-за морских обитателей, которые привлекли внимание пассажиров.
В Севастополе на рынке сгорели десятки торговых павильонов. В ликвидации пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники.
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса
За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя
Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.
29 июля
В Севастополе займутся опасными пляжами
Инициативу правительства по перераспределению бюджетных средств рассмотрели члены бюджетной комиссии Заксобрания.