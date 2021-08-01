В Севастополе старший брат привел сестру к спасателям за помощью

Девочка второй день не могла снять кольцо с пальца.

Младшую сестру с тесным металлическим кольцом на пальце привел старший брат в 1-ю пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Об этом рассказывается на официальном сайте ведомства.

За помощью брат и сестра обратились 30 июля, кольцо было надето на палец днем раньше, и его не могла снять ни сама девочка, ни ее родственники.

«С максимальной осторожностью сотрудники чрезвычайного ведомства разрезали и разогнули неподатливое украшение, после чего охладили кисть руки ребенка для снятия отека», - говорится в сообщении.

Специализированной медицинской помощи девочке не потребовалось, функции пальцев и целостность кожных покровов нарушены не были. В целом манипуляции заняли около 7-ми минут.

В тексте использованы материалы: Форпост

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